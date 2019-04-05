5 Nisan Avukatlar Günü

SİVAS (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Daha iyi bir adalet sistemine doğru güvenle ilerleyebilmemiz için bu alandaki ideallerimizi gerçekleştirebilmemiz, toplumu yakından ilgilendiren meseleleri kamuoyu önünde şeffaf ve ön yargısız bir şekilde tartışarak, kamuda artan güven ve sahiplenme oluşturmamıza bağlıdır." dedi.

Avukatlar Günü dolayısıyla Sivas Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Cirit, burada yaptığı konuşmada, yiğitler diyarı ve milli mücadelenin önemli kilometre taşlarından olan Sivas'ta Avukatlar Günü'nü kutlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Cirit, bu milletin bir ve beraber olduğu müddetçe her sorunu aşabileceğini vurgulayarak, farklılıkların zenginlik olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Yargının kurucu unsurlarından avukatlık mesleğini icra eden meslektaşlarının, bugüne kadar taşıdıkları yüksek sorumluluk bilincinin, yargı sisteminin en önemli güvencelerinden olduğuna işaret eden Cirit, "Adalete ilişkin her konu toplumun meşru ilgi alanı içerisinde olup, çağdaş demokrasinin gereklerine uygun olarak toplumsal uzlaşma ve ortak akıl ile kurulan ve yaşatılan bir yargı sisteminin daha iyi işleyeceği ve daha başarılı sonuçlar alacağı çok aşikardır." diye konuştu.

- "Yargıtay kararlarını kamuya açtık"

Demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı gibi evrensel ilkelerin başarıyla uygulanması ve bu değerler sisteminin içselleştirilmesi için herkese önemli görevler düştüğüne vurgu yapan Cirit, şunları kaydetti:

"Daha iyi bir adalet sistemine doğru güvenle ilerleyebilmemiz için bu alandaki ideallerimizi gerçekleştirebilmemiz, toplumu yakından ilgilendiren meseleleri kamuoyu önünde şeffaf ve ön yargısız bir şekilde tartışarak, kamuda artan güven ve sahiplenme oluşturmamıza bağlıdır. 'Yargıtay Etik, Şeffaflık, Güven Projesi' kapsamında son yıllarda yaptığımız reformlarla özellikle avukat meslektaşlarımızla iyi yapılandırmış bir iletişim kanalı tesis ettik. Şu an Türkiye'de 3 binden fazla avukata bilimsel usullerle Yargıtayın hizmetleri konusunda görüşlerinin alınması için anket uygulamaktayız. Bu anketleri de yine avukat meslektaşlarımızla geliştirdik. Ayrıca projenin şeffaflık ve bileşenliği kapsamında, son 3 yıldan beri internet sitemiz aracılığıyla tüm Yargıtay kararlarını kamuya açtık. Yani şu anda Yargıtayın 5 milyona yakın kararı, arama motorlarında da kolaylık sağlamak suretiyle rahatlıkla ulaşılabildiği gibi avukatlarımızın da istifadesine sunduk."

Son 5 yılda iş istatistikleri ve ortalama yargılama sürelerini de kamuoyu ile paylaştıklarını, özellikle yargıda şeffaflığa ilişkin İstanbul Bildirgesi'nin tanıtımını yaptıklarını aktaran Cirit, şöyle devam etti:

"Bu bildirge kapsamında, yüksek mahkemelerin gelişen tarihsel süreç içerisinde üstlendiği yeni rollere uygun olarak; halkın yargıya güvenini yükseltmesi, mahkeme kullanıcılarının memnuniyet düzeylerini sürekli ölçmesi, yargı süreçleri konusunda öğrencileri bilgilendirmesi, halka ulaşım programlarının düzenlenmesi ve desteklenmesi, kurumsal iletişim ve şeffaflık stratejilerinin oluşturulması, adalet politikalarının oluşumunda aktif katkı sağlanması bir zorunluluk haline gelmiştir.

Bu konuda faaliyet yürütürken Türkiye Barolar Birliği aracılığıyla çalışmalara tüm avukatları da davet ettik. Onların görüşlerinden de yararlanıyoruz. Yargı sistemimize yaptığımız önemli bir katkı da 2017 yılının son çeyreğinde yargı üyeleri ve hakimler, Cumhuriyet savcıları ile Yargıtay personeline özgü etik ilkelerin belirlenmesi olmuştur."

Etik ilkelerin hukuk fakültelerinde ders olarak okutulmaya başlandığını vurgulayan Cirit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hukuk klinikleri vasıtasıyla bu dersi almayan öğrencilere 2 veya 4 günlük eğitimler yoluyla yargı etiği bilinci aşılanması, bu alanda yaptığımız önemli çalışmalardan bir kaçıdır. Yargı sistemimizin en önemli güvencelerinden biri olan avukatların, adaletin gerçekleştirilmesinde taşıdıkları sorumluluk bilincinin bundan sonra da devam edeceğine ilişkin sarsılmaz inancımla 5 Nisan Avukatlar Gününüzü kutluyorum."