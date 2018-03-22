40 gündür kayıp oğlunu arıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, 40 gündür haber alınamayan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Enver Karakoç'un babası Abdulkerim Karakoç, oğlunun bulunmasını istiyor.

Baba Karakoç (65), AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite son sınıf öğrencisi oğlunun bu yıl mezun olup diploma getireceğini söylediğini ancak 40 gündür ondan haber alamadıklarını belirtti.

En son 10 Şubat'ta hem kendisinin hem de büyük oğlunun Enver ile telefonla görüştüğünü anlatan Karakoç, "Abisine de bana da Van'a geleceğini söyledi. Biz bir gün sonra aradık, 'Bingöl'deyim.' dedi. Daha sonra yine aradık, 'Muş'tayım.' dedi ama gelmedi. Arkadaşlarını aradık, onlar Enver'in Van'a gitmediğini, Kayseri'de olduğunu söyledi. Bizi kandırdı, Van'a gelmedi. O günden sonra telefonlarını da kapattı. Bir daha haber alamadık." ifadelerini kullandı.

Karakoç, oğlunun derslerinin iyi olduğunu ve bu yıl mezun olacağını söylediğini kaydederek, "Kayseri'de arkadaşları, hocalarıyla görüştük. Son iki yıldır okula çok gitmiyormuş. Derslerinin kötü olduğunu söylüyorlar. Eğer bu yüzden bir yere saklandıysa çıksın. Ben onu 10 yıl daha okutmaya razıyım. Annesinin durumu çok kötü. Kendisi kalp hastası. 40 gün içinde 4 kez hastaneye gitti. Bizi görmek istemiyorsa telefonla arasın. Sağ olduğunu, iyi olduğunu öğrenelim yeter." diye konuştu.

Karakoç, kayıp ihbarında bulundukları polis ve jandarma ekiplerinin de oğlunu aradıklarını ancak sonuç alınamadığını sözlerine ekledi.