ANKARA (AA) - Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Öğrenciler Akademisi sertifika töreni yapıldı.

Ankara Kalkınma Ajansı ve MÜSİAD Ankara ile Genç MÜSİAD Ankara iş birliğiyle yapılan 3 aylık program, Ankara Teknopark'ta düzenlenen törenle öğrencilerin sertifikalarını almasının ardından sona erdi.

Törene, MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, Genç MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Eyüp Cendel Ersoy, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Arif Şayık, İvedik Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Gültekin ve çok sayıda uluslararası öğrenci katıldı.

Kapanış konuşmasını yapan MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Erdal, tüm katılımcılara ve projeye destek verenlere teşekkür ederek, "Ülkemizin, ihracatta daha da etkin olabilmesi için bu projeyi yapıyoruz." dedi.

Uluslararası öğrenciler için yapılan çalışmalarla, ülkeler arasında sağlam sosyal ve ticari bağların kurulmasına zemin hazırlanacağını belirten Erdal, "Büyük işler ilk önce gönülden başlar. Bu tür çalışmalarla ülkeler arası dostluk köprüsü kuruyoruz." ifadesini kullandı.

Erdal, projeye her dönem yoğun ilgi olduğuna dikkati çekerek, "Eğitime katılan öğrenciler, burada paylaştığımız tecrübeleri kendi ülkelerine götürüp, ülkelerimiz için faydalı olacaklar. Bir fidan dikip bu fidandan çıkan meyveleri hep beraber yiyeceğiz." diye konuştu.

Genç MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Eyüp Cendel Ersoy da dördüncüsü düzenlenen dış ticaret eğitimlerine yaklaşık 50 ülkeden öğrencinin katıldığını söyledi.

Eğitim programıyla ilgili bilgi veren Ersoy, "Eğitime katılan öğrencileri ticaret alanındaki uzmanlarla görüştürerek, teknik geziler düzenledik. Bu konuda üniversitelerden, sanayi organize bölgelerinden ve çeşitli teknokentlerden destek alarak, teoriyi uygulamayla birleştirdik. Böylelikle gençlerin gözlem yapmalarını sağladık." şeklinde konuştu.

Eğitim ve gezi faaliyetlerinin video gösteriminin ardından, katılımcılar kurdukları stantlarda kendi ülkelerine özgü yerel ürünleri tanıttı.



