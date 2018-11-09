4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı darbe davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelinin eylemleriyle ilgili davada sanık savunmaları alındı.
20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.
Duruşmada, sanık eski albay Abdurrahman Alacalı'nın esasa ilişkin savunması alındı.
Alacalı, darbe girişiminin tepe yöneticileri olan yurtta sulh konseyinin üyelerinden firari eski tuğgeneral Ali Kalyoncu ile irtibatlı olduğuna yönelik suçlamaların doğruyu yansıtmadığını savundu.
Darbe girişiminde bulunmadığını ileri süren Alacalı, üzerine atılı "FETÖ üyeliği" suçlamasını da kabul etmediğini belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.
Alacalı'nın savunmasıyla birlikte 27 Nisan 2018'de görülen celsede açıklanan esasa ilişkin görüşe karşı sanıkların savunmaları tamamlanmış oldu.
Görüşü sorulan duruşma savcısı, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.
Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, firari sanıklar Ercan Türkben, Koray Özdemir, Yaşar Adıyaman ve Tarık Yaygın hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenilmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
Mahkeme, esasa ilişkin görüşe karşı taraf avukatlarının beyanlarının alınması için duruşmayı erteledi.