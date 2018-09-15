31. Ahilik Haftası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, bu yıl 31'incisi düzenlenecek Ahilik Haftası'nın tüm Türkiye’de kutlanacağını, Ahiliğin başkenti olarak etkinliklere ev sahipliği yapacaklarını belirtti.

Belediye Başkanı Bahçeci, yazılı açıklamasında, 17-23 Eylül'de Ahiliği yeniden yaymak ve yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için yapılacak kutlamaların fener alayı ile başlayacağını, 22 Eylül Cumartesi günü devlet töreniyle tamamlanacağını ifade etti.

Kırşehir'de büyük bir alimi, düşünürü, büyük bir zenginliği anlamak için bir araya gelineceğini vurgulayan Bahçeci, şunları kaydetti:

"Ahilik Haftası'nda ilimizde birçok ilden ve ülkeden gelen misafirleri ağırlayacağız. Yedi gün boyunca misafirlerimize Ahiliği anlatmaya çalışarak bu eşsiz felsefenin ruhunu birlikte özümsemek için bir araya geleceğiz. Eli açık, cömert, yiğit gibi anlamlara gelen Ahilik, Anadolu halkının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir boyut oluştururken dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu anlamda Ahilik, işçinin, çalışanın, üretenin, namuslu kazancın, namuslu ticaretin ve namuslu yönetimin simgesidir. Biz de bu güzel değeri anmak, anımsamak ve yaşatmak için hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Ahilik kültürünün anlatılacağı paneller, söyleşiler, halk oyunu gösterileri, konserler, Ahi pilavı ve helvası ikramları ve tiyatro etkinlikleri düzenleyeceğiz. Ahiliği yaşatmak, anmak ve mührünü Kırşehir'e vurmak için kutlamalara bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz."

Ticaret Bakanlığı öncülüğündeki kutlamalarda TOBB, TESK, TESKOMB ve esnaf teşkilatlarının destekleriyle çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceğini hatırlatan Bahçeci, amaçlarının Ahiliği daha iyi anmak ve anlatmak olduğunu vurguladı.