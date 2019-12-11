ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mesleki yeterlilik belgesinin önemi belirterek, "İmalat sektöründe belgeli çalışanların belgesiz çalışanlara oranla yüzde 25 daha az iş kazasına uğradığını tespit ettik. Bu belgeler çoğaldıkça iş kazalarımız daha da azalacak." dedi.

Bakan Selçuk, Mesleki Yeterlilik Kurumunca (MYK) bir otelde düzenlenen "3. Mesleki Yeterlilik Çalıştayı"nda, MYK'nin meslek standartlarının oluşturulması ve nitelikli istihdamın artırılmasına yönelik yaptıklarıyla çalışma hayatına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Nitelikli iş gücünün çalışma hayatının en önemli meselelerinden biri olduğunu belirten Selçuk, çalıştayın mesleki yeterlilik çalışmalarının uluslararası standartlara kavuşturulması ve iş gücü piyasasıyla uyumlu hale getirilmesinde önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Nitelikli iş gücü konusunun hem vatandaşların refahı ve geleceğini hem de ülke ekonomisini doğrudan ilgilendirdiğini dile getiren Selçuk, şunları kaydetti:

"Mesleki Yeterlilik Kurumumuz, bu konuda çok önemli görev ve sorumluluklara sahip. Bugüne kadar, 841 ulusal meslek standardını ve 485 ulusal yeterliliği yürürlüğe koymuş durumda. Ayrıca, 833 meslekte ISO 17024 standartlarını yürürlüğe almış durumdayız. Diğer taraftan akredite sınav ve belgelendirme sistemiyle çalışma hayatına daha fazla sayıda nitelikli eleman kazandırmaya devam etmekteyiz. 19 sektör ve 311 meslekte yetkilendirdiğimiz 215 sınav ve belgelendirme kuruluşu, bugün 81 ilimizde görevlerini yürütmek durumunda. Bizler yıllık belgelendirme kapasitesi 3,5 milyon kişiye ulaşmış durumdayız. Bugüne kadar 854 bine yakın mesleki yeterlilik belgesi verdik. 2023 hedefimiz, 1 milyon kişiye mesleki yeterlilik belgesi kazandırmak. Ulusal meslek standardı sayımızı da bine tamamlamak. Başlattığımız ve başlatacağımız yeni uygulamalardan biri de mesleki yeterlilik belgesini çift dilde yapabilmek."



- "Belgeler çoğaldıkça iş kazaları daha da azalacak"



Selçuk, 2015'te "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" mesleklerde, mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu hale getirildiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"İnşaat, enerji, otomotiv, madencilik gibi mesleklerde bu uygulamayı başlattık. Bakanlığımız tarafından belirlenen 143 meslekte mesleki yeterlilik belgesi zorunluluk haline geldi. Yapı kooperatiflerinin ana sözleşmelerine de çalışanlar için mesleki yeterlilik belgesi şartı getirdik. Bugün, büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki mesleki yeterlilik belgesi sayesinde bu çalışmalardan olumlu sonuçlar almaktayız. İş sağlığı ve güvenliği açısından da geçmişe oranla daha iyi bir durumdayız. MYK ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğümüzün bir iş birliği araştırması var. Bu araştırmada, imalat sektöründe belgeli çalışanların belgesiz çalışanlara oranla yüzde 25 daha az iş kazasına uğradığını tespit ettik. Bu belgeler çoğaldıkça iş kazaları daha da azalacak. Mesleki yeterlilik belgeleri, sadece nitelikli istihdamı temin etmekle kalmıyor, tehlikeli işlerde hayat da kurtarıcı oluyor."

Hükümet olarak mesleki yeterlilik sisteminin ilave bir maddi yük getirmemesi için tedbirler aldıklarını dile getiren Selçuk, gerek çalışanlara gerekse de işverenlere yarım milyar lirayı aşkın sınav ve belgelendirme desteği verildiğini bildirdi.



- "17 milyon avroluk yeni projeler başlatılacak"



Selçuk, mesleki yeterlilik sistemini güçlendirmek ve çalışma hayatına nitelikli eleman kazandırmak için uğraştıklarını, MYK'nin yeni dönemde 17 milyon avroluk yeni projeleri hayata geçireceğini söyledi.

Eğitim ve istihdam bağlantısını güçlendirecek adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayan Selçuk, "Gerek Milli Eğitim Bakanlığı gerekse de YÖK tarafından verilen mesleki eğitimlerin MYK tarafından hazırlanan ulusal meslek standartları ve yeterliliklere uygun olarak hazırlanması yasal bir zorunluluk haline geldi. Ancak, eğitimin günümüzde okullarla sınırlı kalmadığı da bir gerçek. Biz bu süreçte bilgi edinme ve hayat boyu öğrenme kapsamında süreci daha iyi bir noktaya getirmek istiyoruz. Çalışma hayatımızı bu sürece adapte etmekte Mesleki Yeterlilik Kurumumuza önemli görevler düşüyor. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü kazandırmak için de biz bu ulusal yeterlilik sistemimizi daha yüksek bir seviyeye ulaştırmayı istiyoruz." dedi.

- "İş gücünü otomasyona adapte etmek durumundayız"



Bakan Selçuk, geçen yıl "Sanayi 4.0 Alanı Meslek Haritalama Çalıştayı"nı düzenlendiklerini hatırlatarak, çalıştayla 12 alan ve bu alanlar altında toplam 25 meslek ve mesleklerle ilgili 43 uzmanlık alanı belirlendiğini vurguladı.

Gelecekte kodlama ve yazılım mühendisliğinin en gözde meslekler olacağını belirten Selçuk, şunları söyledi:

"Verilere göre dünyada 21 milyon profesyonel yazılımcı var. Ülkemizde de 170 bin civarında profesyonel yazılımcı var. Dünyadaki geliştiricilerin binde 1'e yakını Türkiye'den çıkmakta. Biz istiyoruz ki bu oranı arttırabilelim. Yapay zeka, robotlar, artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler de büyük ilerlemelerin yaşandığı alanlar. Otomotiv sektöründe hemen her firma 2020'de en az bir sürücüsüz modelini pazara sunacağını ilan etmiş durumda. Akıllı fabrikalardan bahsediyoruz. Otomasyon ve robotlaşma sürecini yakalayarak iş gücümüzü buna güncellemek ve adapte etmek durumundayız."

MYK ve İŞKUR iş birliğiyle son dört yılda 39 bin kişiye bilişim sektöründe mesleki eğitim kursları verildiğine dikkati çeken Selçuk, 33 bin kişinin de bu alanda işbaşı eğitim programlarına alındığını vurguladı.



- "Öncelikli sektörlerde belgelendirme sürdürüyor"



MYK Başkanı Adem Ceylan da "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıftaki mesleklerin yanında "az tehlikeli" sınıftaki mesleklerde de ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri yürüttüklerini anlattı.

Nitelikli iş gücünün oluşturulması için eğitim ve istihdam arasında güçlü bir bağın kurulması gerektiğine dikkati çeken Ceylan, şöyle konuştu:

"İş kazalarının asgariye indirilmesi, üretimde kalite ve verimliliğin sağlanması hedeflenerek enerji, metal, otomotiv, makine, tekstil, inşaat ve madencilik sektörlerinde oluşturulan meslek standardı ve yeterliliklere dayalı belgelendirmenin yanında ülkemiz açısından stratejik öneme sahip, bilişim, yapay zeka, robotik ve sivil havacılık sektörleri ile endüstri 4.0 kapsamında yer alan mesleklerde sınav ve belgelendirmeye ilişkin çalışmalar başlatılmıştır. 11. Kalkınma Planında ve Kurumumuz hedefleri arasında yer alan; otomotiv, kimya, ilaç, raylı sistemler, tekstil gibi öncelikli sektörlerde de sınav ve belgelendirme faaliyetleri sürdürülecektir."

Çalıştaya, Bakan Yardımcısı Ayşe Kardaş Ergezen, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Ülken, İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ve davetliler katıldı.