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3 il için kuvvetli sağanak uyarısı
İzmir, Aydın ve Muğla'nın bazı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Genel 13.12.2019, 12:35
İzmir, Aydın ve Muğla'nın bazı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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