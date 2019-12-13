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3 il için kuvvetli sağanak uyarısı

İzmir, Aydın ve Muğla'nın bazı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Genel 13.12.2019, 12:35
3 il için kuvvetli sağanak uyarısı
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İzmir, Aydın ve Muğla'nın bazı ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, İzmir'in Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Aydın'ın Didim ve Kuşadası ile Muğla'nın kıyı ilçelerinde akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

#Aydın #İzmir #kuvvetli sağanak #Meteoroloji Genel Müdürlüğü #Muğla #türkiye
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