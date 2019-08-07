



KAYSERİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayserispor'un "KırmızıyaSarıOl" kampanyasına destek çağrısında bulunarak, 3 bin 838 adet forma satın alacağını bildirdi.

Kayserispor Kulübü Spor Tesisleri'ni ziyaret eden Özhaseki, gazetecilere yaptığı açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor'un geçtiğimiz sezon iyi bir başlangıç yapamadığını ama takımın daha sonra kendine gelerek iyi bir performans sergilediğini belirtti.



Bu süreçte kulüp başkanı Erol Bedir olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin çok büyük emeklerinin olduğunu aktaran Özhaseki, Kayserispor'daki gelişmeleri yakından takip etiğini, yapılan transferler konusunda Erol Bedir ile günlük görüşmeler yaptıklarını dile getirdi.

Bu sezon takımın başarılı olması temennisinde bulunan Özhaseki, "Burada önemli olan şehrin sahip çıkması, iş adamlarının bu takıma sahip çıkması. Bu anlamda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Erol Bedir'in sıkıntılarını tam olarak gideremesek de en azında gayret ediyoruz." dedi.

Sarı-kırmızılı takımı her zaman üst sıralarda görmek herkesin hayali olduğunu vurgulayan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Kayserispor'u bu sezon düşme sıkıntısı yaşamadan orta sıralarda görmeyi temenni ediyoruz. Üst sıralarda görmek hepimizin hayali. Hele hele ilk 5 takım arasında görmek hepimizi mutlu eder, bundan da son derece mutlu oluruz. Şampiyonluk şarkıları söylemek için bir takım faktörlerin devrede olması lazım. Maddi imkanların bugün ki gibi olmaması lazım. Transferlerin ona göre yapılması lazım. Bunun için bir şehrin hazır olması lazım. Şehrin lobisinin olması lazım. Şampiyonluk kolay şey değil. Şampiyon olabilmek için sadece para da yetmiyor. Şampiyonluk bir çok faktörün yan yana gelmesiyle elde edilebilir. Bu sezon inşallah Kayserispor ilk 5'lere doğru yaklaşırsa bu bizi mutlu eder. Bu zamana kadar yapılan transferlerle bu yapılabilecek durumda. İnşallah burada başarılı oluruz."





- Kampanyaya destek çağrısı





Kayserispor'a katkı için başlatılan "KırmızıyaSarıOl" kampanyasına da destek çağrısında bulunan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bu arada Kayserispor'a maddi katkı sunmak amacıyla bir taraftan forma satışları devam ediyor, diğer taraftan SMS kampanyası başlayacak. Orada da üstümüze düşeni yapacağız. Oğlum 'Baba sana yakışan 2 kere 38'i yan yana getirmek' dedi. Bende kabul ettim ve 3 bin 838 forma satın alacağım. Bin formayı taraftar derneğimize göndereceğim, geri kalan 2 bin 338 formayı da maça gelen taraftara kapıda dağıtacağız. Ben Kayseri'de 13 bin 838 forma alacak insanların olduğuna inanıyorum. Bizim belirlediğimiz rakamı 'nezaketsizlik yapmayalım' diye düşünmesinler, nezaketsizlik yapsınlar geçsinler."

Açıklamanın ardından Özhaseki, kulüp başkanı Bedir ve yöneticilerle sarı-kırmızılıların antrenmanını takip etti.