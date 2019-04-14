3 ayda bin 500 kaçakçılık olayı engellendi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AA muhabirine, Ticaret Bakanlığı olarak, yasal ticareti hızlandırmaya yönelik politika ve tedbirler geliştirirken, aynı zamanda yasa dışı ticareti önlemek ve bu faaliyetlerin terörizm gibi suçlara finansman sağlamasını engellemek amacıyla kaçakçılıkla kararlı şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

Yasa dışı ticari faaliyetlerin Türkiye'nin kalkınmasının önündeki en büyük engellerden biri olduğunu belirten Pekcan, kaçakçılığın aynı zamanda ülke güvenliğine ve toplum yapısına yönelik ciddi tehdit oluşturduğunu dile getirdi.

Pekcan, organize suç ve terör örgütlerine finansman sağlayarak ülkedeki terör gruplarını da besleyen kaçakçılık girişimleriyle mücadelelerini kararlı ve tavizsiz sürdürdüklerini vurgulayarak, gümrüklerdeki denetim ve kontrollerin hızlı ve etkin yürütülmesine yönelik ileri teknolojili ürünleri kullandıklarını, bu alanda yatırım yapmaya devam ettiklerini anlattı.

"Dedektör köpeklerimizin sayısı 170'e ulaştı"

Türkiye'ye gümrük kapılarından yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 742 bin araç ile 17 milyon 824 bin yolcu giriş çıkışı olduğu bilgisini veren Pekcan, kara kapılarından giriş ve çıkış yapan 193 bin 924 taşıtın araç ve konteyner tarama sistemlerinde tarandığını ifade etti.

Pekcan, limanlarda yasa dışı işlemlerin engellenmesi ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla şubatta faaliyete geçirilen "konteyner arama ekipleri"nin denetim çalışmalarına başladığını bildirdi.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleye verilen önemin gereği olarak tüm Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin bünyesinde NARKOKİM ekipleri kurduklarına dikkati çeken Pekcan, yetiştirdikleri nitelikli ve uzman personelleri bu ekiplerde görevlendirerek narkotikle mücadeleye ivme kazandırdıklarını söyledi.

Öte yandan, narkotik madde kaçakçılığıyla mücadele başta olmak üzere çay-tütün, silah-patlayıcı-mühimmat, asayiş alanlarında dedektör köpeklerin başarıyla hizmet verdiğine işaret eden Pekcan, Türkiye'de ilk defa Ticaret Bakanlığınca eğitilerek kullanılmaya başlanan nakit dedektörü köpekleri de dahil, toplam dedektör köpek sayısının 170'e ulaştığını dile getirdi.

Kaçakçılıkla mücadelede ilk çeyrek verileri

Geçen yıl 5 bin 664 olayda toplam 3 milyar lirayı aşkın yasa dışı ticaret ve kaçakçılığın önüne geçtiklerini anımsatan Pekcan, şunları kaydetti:

"Yaptığımız yatırım ve çalışmalar neticesinde gümrük muhafaza ekiplerimizce bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucu bin 489 kaçakçılık olayında 843 milyon lira değerinde yasa dışı ve kaçak eşya ele geçirildi. Söz konusu kaçakçılık olaylarında 456 milyon lira değerinde uyuşturucuya, 387 milyon lira değerinde ticari eşyaya ve 437 araca el konuldu. Kaçakçılıkla mücadele çalışmaları neticesinde yaklaşık 2,4 ton uyuşturucu madde yakalandı. Bu dönemde, vergi kayıplarına yol açan en önemli unsurlardan sigara kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yaklaşık 4,5 milyon paket kaçak sigaraya el konuldu."

Bakan Pekcan, dürüst ticaret erbabının rekabet gücünün korunması ve kamu gelirlerinin artırılması amacıyla yürüttükleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerine Alo 136 Kaçakçılık İhbar Hattı ile vatandaşların da aktif şekilde katkı sağlamasını beklediklerini sözlerine ekledi.