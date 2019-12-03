Son Dakika
3 Aralık Engelliler Günü
KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle Serustad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim öğrenci ve öğretmenleri kurumları ziyaret etti. Serustad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim öğrenci...
Genel 03.12.2019, 14:20
KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle Serustad Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim öğrenci ve öğretmenleri kurumları ziyaret etti.
Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Özgür Tunç ziyaretine gelen özel öğrencilere koltuğunu vererek, "Tüm engellilerimize, aileleri ve sevdikleriyle sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya temenni ediyorum." dedi.
Ziyaretler sırasında özel öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çekildi.
5°
açık
Namaz Vakti 03 Aralık 2019
|İmsak
|06:08
|Güneş
|07:35
|Öğle
|12:36
|İkindi
|15:06
|Akşam
|17:27
|Yatsı
|18:49