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3 Aralık Dünya Engelliler Günü
ANKARA (AA) - Kahramankazan’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Belediye Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından belediye toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, ilçede bir engelsiz kafe...
Genel 03.12.2019, 15:39
ANKARA (AA) - Kahramankazan’da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Belediye Engelsiz Yaşam Merkezi tarafından belediye toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, ilçede bir engelsiz kafe açacaklarını belirtti.
Oğuz, "Benim, Milli Eğitim Müdürü iken de bir hayalim vardı engelli kardeşlerimle birlikte engelsiz kafe kurmak. Yani engelli kardeşlerimizin işletip para kazanacağı bir kafe kuracağız. Allah nasip ederse en yakın zamanda ilçemizde bir engelsiz kafeyi belediye olarak hayata geçireceğiz.’’ dedi.
Merkezdeki kurslara katılan çocuklara başarı belgeleri verildi.
Törene Kaymakam Engin Aksakal, engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.
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