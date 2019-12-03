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3 Aralık Dünya Engelliler Günü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Özel eğitim öğretmeni Işılay Eskici koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Ulaş İlkokulu öğrencilerinin empati kurabilmeleri için...

Genel 03.12.2019, 17:25
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Özel eğitim öğretmeni Işılay Eskici koordinesinde düzenlenen etkinlikte, Ulaş İlkokulu öğrencilerinin empati kurabilmeleri için gözleri bezle bağlandı.

Bazı öğrenciler ise tekerlekli sandalye kullandı.

Eskici, öğrencilere engellilerin yaşadığı zorlukları hissettirmek istediğini söyledi.

Ulaş İlkokulu Müdürü Mehmet Aydın ise engellilerin yaşadığı problemlere dikkati çekmek için farkındalık oluşturduklarını belirtti. Öğrencilerin bu sayede empati kurduğunu belirten Aydın, engellilere verilen sevginin onlara yaşama sevinci aşıladığını vurgulayarak, birlik ve beraberliğin her engeli aşacağına inandığını ifade etti.

#"3 Aralık Dünya Engeliler Günü" #Sivas #Ulaş
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