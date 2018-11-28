2B arazileri başvurusu için son 3 gün

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamuoyunda "2B yasası" olarak bilinen, devletle vatandaş arasında yıllardır süregelen sorunu çözüme kavuşturmak ve hak sahiplerinin uzun yıllardır kullanıcısı oldukları taşınmazlarda malik olmalarını sağlamak amacıyla 6292 sayılı "Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun"un çıkarıldığını hatırlattı.

Kanundan daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için yapılan son yasal düzenlemeyle 2B alanlarında bulunan taşınmazların satışında süresi içinde başvurmayanlar, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler, taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için 6 ay ek başvuru ve ödeme süresi verildiğini anlatan Kurum, "Bu başvuru süresi 30 Kasım 2018'de sona erecek. Bu düzenlemeden, süresi içinde başvurmayan yaklaşık 63 bin kişi, bedeli süresi içinde ödemeyen yaklaşık 53 bin kişi, ikiden fazla taksitini vadesinde ödemeyen yaklaşık 12 bin kişi olmak üzere, yaklaşık 128 bin vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurum, kanun kapsamında taşınmazların durumuna ilişkin, "2B kapsamında, 2018 Kasım ayı itibarıyla yaklaşık 534 bin taşınmaz 759 bin hak sahibine satıldı ve bu hak sahibi vatandaşlarımız tapularına kavuştu. Bu satışların toplam değeri yaklaşık 11,3 milyar lira olup, bu bedelin 7,8 milyar lirası tahsil edildi, geri kalan kısmı ise taksitler halinde ödenmeye devam ediyor." diye konuştu.

65 bin hak sahibine tebligat gönderildi

Bu süreçte, ödeme sürelerini kaçıran 65 bin hak sahibi vatandaşın SMS, afiş, telefon, mahalli toplantı, tebligat yöntemleri ile bilgilendirilmesini sağladıklarını vurgulayan Murat Kurum, şunları kaydetti:

"Süresi içinde başvuruda bulunmayan hak sahiplerinin başvuruda bulunmalarına ilişkin bilgilendirme çalışmaları ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Milli Emlak birimlerince muhtarlıklarla yapılan toplantılar aracılığıyla sağlandı. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için en geç 30 Kasım 2018 tarihi itibarıyla başvuru ve ödemelerini yapmalarını önemle hatırlatıyoruz."















