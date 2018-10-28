29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

BURSA (AA) - Eskişehir, Yalova, Bilecik ve Balıkesir'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Eskişehir Vilayet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Vali Özdemir Çakacak, Garnizon Komutan Vekili Hava Korgeneral Mehmet Özlü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen katıldı.

Çakacak, Özlü ve Büyükerşen, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçu ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

- Yalova

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Tuğba Yılmaz, Garnizon ve Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik ile Belediye Başkanı Vefa Salman, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törene, AK Parti Yalova milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Bilecik

Bilecik'teki tören Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Törene Vali Tahir Büyükakın, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Nihat Can, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Müslüm Akdoğan, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nurgül Özbay, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, daire müdürleri, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törenin ardından Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde ''Cumhuriyet ve Atatürk'' konulu resim sergisinin açılışı yapıldı.

- Balıkesir

Balıkesir’de, çelenk sunma töreni Atatürk Anıtı önünde düzenlendi.

Törene, Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Belgin Uygur, CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın, Fikret Şahin, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, askeri erkan, bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve öğrenciler katıldı.

Tören, çelenklerin sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.