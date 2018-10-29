KONYA (AA) - Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karahan, mesajında, Cumhuriyetin milleti birbirine bağlayan bir istiklal ve bağımsızlık unsuru olduğunu ve 95. yıl önce milletin iman gücünü, birliğini ve beraberliğini yeniden gösterdiğini bildirdi.

Tarihte eşine az rastlanan inanç ve azmin sonucu olarak 95 yıl önce bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde nice zorluklarla ve emeklerle kurulan Cumhuriyetin yıl dönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirten Karahan, şöyle devam etti:

"Bugün, milletçe duygu birliğimizin büyük bir coşkuyla tezahür ettiği ve Cumhuriyetimiz için ortak değerlerimiz etrafında her zamankinden daha güçlü bir şekilde kenetlenme günüdür. Bugün, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yüceltme, el ele, gönül gönüle geleceğe daha bir güvenle bakma günüdür. Tarih sahnesinden silindi denilen bir imparatorluğun küllerinden yeniden doğduğu gündür bugün. Bugün, Gazi Mustafa Kemal'in veciz ifadesiyle muasır medeniyetler seviyesine yaptığımız yolculuk, 80 milyonu aşan ve çoğunluğunu gençlerimizin oluşturduğu milletimizin tüm fertlerinin katkılarıyla, el ve güç birliğiyle, inanıyorum ki kalkınma ivmesini artıracak ve çok da uzak olmayan tarihte umulan şekilde hedefine varacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 2023 hedefleri başta olmak üzere, milletimize yeni kapılar açan büyük zaferlere atıf yapılan 2053 ve 2071 hedeflerini de inşallah bizden sonraki nesiller tam anlamıyla vücuda getirecek, böylelikle hiçbir güce boyun eğmeyen lider bir devlet ve kadim bir medeniyeti de insanlığa armağan edecektir."