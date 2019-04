27. SİU Kurultayı CÜ'de yapıldı

SİVAS (AA) - 27'nci Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı (SİU2019) Cumhuriyet Üniversitesinin (CÜ) ev sahipliğinde düzenlendi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda gerçekleştirilen kurultaya, Sivas Valisi Salih Ayhan, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, dekanlar, müdürler, yurt içi ve yurt dışından akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



Kurultayın açış konuşmasını gerçekleştiren Yıldız, "21'inci yüzyılda geldiğimiz noktaya bakıldığı zaman dünyamız gittikçe dijitalleşmektedir. Elektronik mekanizmaların başı çektiği görülmektedir. Bilgi, kitle iletişim araçları aracılığıyla dolaşıma sokulmakta ve baş döndüren bir hızla da yayılmaktadır. Üniversitemiz, geçmişte alimler beldesi olarak adlandırılan Sultanşehir Sivas'a layık bir üniversite olma yolunda faaliyetlerine devam ediyor. Geleneği reddetmeden, geleceğe yönelik çalışmalar yapmak en büyük şiarımızdır." ifadelerini kullandı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan'ın "Fleixble and Cognitive Rat For 5G Beyond" isimli sunumuyla devam eden kurultay, 9 oturumda sunumlarla tamamlandı.