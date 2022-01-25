25 Ocak 2022 Salı Kanal D yayın akışı: Kanal D Canlı Yayın - Canlı TV İzle
25 Ocak 2022 Salı günü Kanal D yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal D yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal D yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal D kanalında bugün neler var?
25 Ocak 2022 Salı Kanal D yayın akışı
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
09:00 CANLI Neler Oluyor Hayatta?
11:00 TEKRAR Yaprak Dökümü
13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
16:00 TEKRAR Arka Sokaklar
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 2
22:15 Recep İvedik 2
00:15 Eyvah Karım
02:15 TEKRAR Gelinim Mutfakta
04:30 TEKRAR Asi
Recep İvedik 2
Başrollerinde Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı ve Asiye Dinçsoy'un olduğu "Recep İvedik 2" filmi Kanal D'de! Yönetmen : Togan Gökbakar Yapım Yılı: 2009 Türü: Komedi
Oyuncular: Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı ve Asiye Dinçsoy
Konu: Recep'in tek yakını, babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babannesinin istekleri için harıl harıl kendisine iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan işyerinde terör estirirken, bir yandan da işi öğrenecektir...
Recep'in tek yakını, kıllı, yaşlı ve zamanını PlayStation oynayarak geçiren babaannesidir. Babaannesi Recep'in yaşadığı sarhoş, aylak ve avare hayatı bırakıp iş bulmasını, evlenmesini ve saygınlık kazanmasını ister. Recep babaannesinin isteklerini yerine getirmek için harıl harıl iş aramaktadır. Recep İvedik her işe gider, gittiği işlerde de ortalığı birbirine katar. Kuzeni Hakan'ın yakın çevresi çok geniş olduğu için sahip olduğu iş yerinde ona yeni bir iş verir. Torpilli Recep, bir yandan iş yerinde çeşitli maceralar yaşarken bir yandan da işi öğrenecektir.