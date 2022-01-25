25 Ocak 2022 Salı ATV yayın akışı: ATV Canlı Yayın - Canlı TV İzle

25 Ocak 2022 Salı ATV yayın akışı

08: 00İZLE Kahvaltı Haberleri

10: 00CANLI İZLE Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16: 20 Esra Erol'da

19: 00 atv Ana Haber

20: 00 Destan 8.Bölüm

00: 20 Kardeşlerim 36.Bölüm

03: 35 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

05: 50 Bir Zamanlar Çukurova

Destan 8.Bölüm Özeti

"Atalarımız imkansız dememiş, Ergenekon'a varıp demiri eritip dağı delmişler. Biz bir Balamir'i mi tahttan indirip dirliği getiremeyeceğiz!"

Akkız ve Batuga, iyileşmesi için Alpagu Han'ı Dağ'a götürür. Kün Ata yarasına şifa olurken Alpagu Han da ruhuna şifa arar. Bu şifa yolculuğu, Alpagu Han ile Akkız'ı bir yandan yakınlaştırırken, bir yandan da açığa çıkan sırlarla çok sancılı bir süreç başlar. Alpagu'nun iyileşebilmek için yurdu terk etmesini fırsat bilen Balamir, bir gece baskınıyla sarayı ve yönetimi ele geçirir. Batuga ise, daha Çift Başlı Kurt olma yolculuğunun başındayken Dağ ile Gök'ü ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi başarır. Ancak Balamir'e karşı yaptığı pamuk ipliğine bağlı planın başarılı olabilmesi için çok büyük bir taviz vermek zorunda kalacaktır.

Dağ ve Gök, Balamir'e karşı var güçleriyle mücadele ederken, asıl büyük tehlike yavaş yavaş yaklaşmaktadır: Çin!