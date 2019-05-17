25 ilde FETÖ operasyonu: 49 gözaltı kararı

BURSA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda, kentteki bazı büfe telefonlarından ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen 25'i muvazzaf yüzbaşı, üsteğmen, teğmen, astsubay ve uzman çavuş olmak üzere 49 zanlı hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.
Operasyonun Bursa, Eskişehir, Şırnak, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Samsun, Muş, Balıkesir, Yalova, Malatya, Zonguldak, Bolu, Aydın, Mardin, Hatay, Mersin, Kastamonu, Elazığ, Burdur, Sakarya ve Gaziantep'te yürütüldüğü öğrenildi.