ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Açıklamasında toplumun doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını sorumlulukları çerçevesinde sağlayarak hak ve özgürlükleri korumakla yükümlü olan basının, demokrasinin temel unsurlardan birisi olduğuna işaret eden Şimşek, tarafsız ve objektif basının toplumun ilerleme ve gelişmesine ciddi katkılar sağlayacağını söyledi.

Medya çalışanlarının meslek ahlakı ve ilkelerine sadakatle bağlı kalarak üstlendikleri sorumlulukları daha özgür ve güvenli çalışma koşulları içinde yerine getirebilmelerinin önemine de dikkat çeken Şimşek, "Haber alma hakkının korunması, her türlü yapıcı fikrin dile getirilebilmesi, medya mensuplarına daha rahat, özgür ve güvenli çalışma koşullarının sağlanabilmesi, emeklerinin karşılıklarını alabilmeleri hiç kuşku yok k, sektörü daha verimli ve amacına hizmet eder konuma taşıyacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle değerli basın mensuplarının, basında sansürün kaldırıldığı 24 Temmuz 1908 tarihi referans alınarak her yıl kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyorum." ifadelerini kullandı.