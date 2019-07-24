ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakacak, mesajında, yazılı ve görsel basının kamuoyunun bilgilendirilmesi, aydınlatılması, insanlar arasında düşünce ve kanaat alışverişinin sağlanması ve ülkede sosyal dayanışmanın temini açısından önem arz ettiğini belirtti.

Gelişmiş demokrasilerde önemli bir kamusal güç olarak kabul edilen basının, toplumun geniş kesimlerini etkileyebildiğini bildiren Çakacak, "Basın kuruluşlarımızın, özgür, tarafsız, objektif bir şekilde görevlerini yerine getirirken, ülke menfaatlerini, kamu düzenini, toplumsal dinamikleri ve mesleğin getirdiği ahlaki değerleri göz ardı etmemeleri, sorumlu bir yayıncılık üstlenmeleri ve hiç kuşkusuz büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Basın özgürlüğünün, demokrasilerde çok seslilik ilkesinin işletilmesi adına çok önemli bir olgu olduğunu belirten Çakacak, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, halkın haber alma hakkını kullanmasında ve kamuoyunu oluşturulmasında etkin rol oynayan basın kuruluşlarının ve gazetecilerin görevlerini yerine getirirken en iyi koşulların sağlanması, çalışanların hak ve sorumluluklarının gelişmiş demokrasiler seviyesinde olması gerekmektedir. Eskişehir'in her alanda hedeflenen başarıya ulaşmasında ve bu başarının ülkemizin gelişmesine olumlu yönde yansımasında basın mensuplarının gösterdikleri duyarlılığın ve bu konuda yaptıkları başarılı çalışmaların önemli katkı sağladığına inanıyorum."



