24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

ANKARA (AA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Duruay, mesajında, öğretmenlerin eğitim ve öğretim sisteminin mihenk taşı olduğunu ifade etti.

Öğretmenliğin gücünü sevgiden alan, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu vurgulayan Duruay, şunları kaydetti:

"Öğretmenler, insanlığı engin aydınlıklara taşıyan adsız kahramanlardır. Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine ulaşabilmesi, eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile mümkündür. Öğretmenler, ilmin ve irfanın bayrağını taşıyan neferlerdir. Ülkemizin her köşesinde fedakarca çalışan ve çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenlerimizin gayreti hiç bir bedel ile ödenemeyecek kadar kutsaldır. Evlatlarımızın eğitilerek istikbale erişmesini sağlayan öğretmenler bu vesileyle ülkemizin de geleceğine yön vermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum."