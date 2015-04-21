230 Kiloluk Kadının Dramı

Tokat’ta 230 kiloya ulaşan 74 yaşındaki obezite hastası kadın, 7 yıldır yatağa bağımlı olarak yaşam savaşı veriyor.Tokat merkeze bağlı Küçükbağlar köyünde ikamet eden 3 çocuk annesi Mukadder Yalçın, eşi Dursun Yalçın (69) ile tek katlı ahşap virane evde yaşıyor. 7 yıldır sadece tedavi amaçlı birkaç kez evinden çıkabilen obezite hastası yaşlı kadının tüm ihtiyaçlarını kocası karşılıyor. Yürümekte güçlük çeken Yalçın, sadece yatağının hemen yanında bulunan portatif tuvalete gidebilmek için ayağa eşinin yardımı ile ayağa kalkabiliyor. Ankara, Sivas ve Tokat’ta birkaç kez tedavi gördüğünü ifade eden Yalçın, yeniden tedavi görmek ve köye çıkabilmek için tekerlekli sandalye yardımında bulunulmasını istedi. Yerinden kalkamadığı için gecesi gündüzünün yatakta oturarak geçirdiğini ifade eden Yalçın, “Yaz-kış nedir bilmiyorum sadece pencereden dışarıyı görüyorum. Akülü araba ve tedavim için yardım istiyorum. Eşim çocuk gibi bana bakıyor, ondan da utanıyorum. Başbakanımızdan yardım istiyorum. Tedavi için nereye gittiysem şişmansın deyip gönderiyorlar. Daha önceden 250 kilo idim, Ankara’da 150 kiloya kadar düşmüştüm. Yeniden kilo aldım, sürekli kilo oranlarım düşüp çıkıyor” diye konuştu.Dursun Yalçın ise 65 yaş aylığının bakım aylığı aldıkları için kesildiğini belirterek, yetkililerden eşinin tedavi olması ve yıkılmak üzere olan evinin onarılması için yardım istedi. Eşinin hastalığını nedeni ile yürüyemediği için tüm ihtiyaçlarını kendisinin giderdiğini belirten Yalçın, aylık 700 TL ile geçinmeye çalıştıklarını belirterek, "Ayağa kalkamıyor. Tuvalete bile ben götürüyorum. Komşularımızın yardımı ile hayat mücadelesi veriyoruz. Babadan kalma bu eski evde eşime bakıyorum" diye konuştu.