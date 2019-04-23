23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

YOZGAT (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Yozgat'ın Akdağmadeni, Sorgun, Sarıkaya, Boğazlıyan, Çayıralan, Çekerek ve Yerköy ilçesinde tören düzenlendi.

Sorgun'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, İlyas Arslan Sinema ve Tiyatro Salonu'nda devam etti. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci bir devletin, bir halkın yedi düvele karşı mücadele vererek küllerinden yeniden doğduğunu, bunu da 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açarak dünyaya ilan ettiğini ifade etti.

Öğrencilerin şiir okuması ve hazırlanan gösterilerin sunulmasıyla program sona erdi.

Törene, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkanı Erkut Ekinci, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

-Yerköy

Yerköy ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu'nda yapıldı.

Törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, öğrencilerin ve vatandaşların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiirler okunup folklor gösterileri sunulurken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında dereceye giren öğrencileri ödülleri takdim edildi.

Törene, Yerköy Kaymakamı Ali Ada, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

-Sarıkaya

Sarıkaya'da ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Sarıkaya Spor Salonu'nda yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, cumhuriyet güneşinin berrak yüzünü vatan ufkunda gösterdiği gün olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yıl dönümünü coşku ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Yoldaş, "Çocuklar gün sizin gününüz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bizlerin sizlerden beklentisi ülkemizi dünyanın en güçlü ülkesi yapmak için çalışmanız, çalışmamızdır. Hızla değişen dünyada ülkemizin adını bilimde, fende, teknolojide en önemlisi eğitimde altın harflerle yazdırmaktır." dedi.

Konuşmanın ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı.

Program, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen turnuva ve yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle son buldu.

Törene, Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saylan, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Akdağmadeni, Boğazlıyan, Çayıralan ve Çekerek ilçelerinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.