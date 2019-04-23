23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

KONYA (AA) - Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı.

Konya'da, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okunduktan sonra kutlamalar, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam etti.

Burada çeşitli okullardan öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterileri ve sunduğu çeşitli etkinlikler izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı.

Programda, zihinsel engelli ve down sendromlu çocukların da yer aldığı Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımı gösterisi ayakta alkışlandı.

Programa, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile çok sayıda çocuk aileleriyle katıldı.

- Aksaray

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, törende yaptığı konuşmada, 23 Nisan'ın, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve egemenliğin ilan edildiği anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterisi sunuldu.

Törene, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

- Karaman

Karaman'da da Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından İl Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Kurt, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Kazımkarabekir Spor Salonu'nda devam eden etkinliklerde ise ana sınıfı ve 1.sınıf öğrencileri gösterilerini sundu.

Törende, resim, şiir ve kompozisyon ile spor dallarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Programa, Vali Fahri Meral, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin ile vatandaşlar katıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise Kocatepe Parkı'nda tören düzenlendi. Burada Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda devam eden törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, 23 Nisan'ın ulusal egemenlik ve çocuklara adanan bayram olması dolayısıyla farklı bir önem taşıdığını dile getirdi.

Konuşmanın ardından, kentteki çeşitli okullarca hazırlanan halk oyunu ve dans gösterileri sunuldu. Ayrıca törende, yıl içinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

