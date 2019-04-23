ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.
15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan kutlamalar, Kazım Karabekir İlkokulu bahçesinde devam etti.
Halk oyunu gösterileri ve yarışmaların yapıldığı etkinlikte, şiirler okundu.
Program sonunda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve okullara ödülleri verildi.
Törene, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, Garnizon Komutanı Kadir Bilgi, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi partilerin temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.