KONYA (AA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ilgın’da düzenlenen törenlerle kutlandı.
Kutlamalar, Fahrettin Altay Paşa Parkı’nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı.
Program, daha sonra Atatürk İlkokulu bahçesinde devam etti.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nisan Albayrak’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, öğrenciler, şiir ve halk oyunları gösterileri sundu.
Program, başarılı öğrencilerin protokol üyeleri tarafından ödüllendirilmesinin ardından son buldu.