ANKARA (AA) - Kahramankazan'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 98. yıl dönümü kutlandı.

Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşuyla başlayan kutlamalar, Gazi İlkokulunun hazırladığı gösterilerle devam etti.

Kahramankazan Aile Yaşam Merkezi'ndeki programda, Gazi İlkokulu öğrencileri hazırladıkları gösterileri sundu.

Öğrenciler okudukları şiirler ve sahneledikleri oratoryo ve halk oyunları ile izleyicilerden bol bol alkış aldı.

Programda, FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olan 9 Kahramankazanlı da anıldı. Şehitler için hazırlanan sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda, şehitleri temsil eden öğrencilerin sahnedeki sunumları duygulu anlar yaşattı.

Dünyanın çeşitli ülkelerinden ve Türkiye'nin çeşitli illerinden öğrencilerin Kahramankazanlı öğrencilere gönderdiği 23 Nisan kutlama mesajları da sinevizyonla gösterildi.

Öğrenciler etkinliğe katılanlara içinde çiçek tohumu olan kalemler hediye etti. Kutlama programı resim sergisinin gezilmesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

Programa, Kaymakam Engin Aksakal, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Sadettin Karakan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Beypazarı

Beypazarı'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.



Atatürk Parkı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan kutlamalar, ilçedeki okulların katılımıyla Gazipaşa İlkokulu bahçesinde devam etti.

Kutlamalarda günün anlam ve önemini belirten konuşma İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun tarafından yapıldı.

Konuşmanın ardından, öğrenciler şiirler okudu halk oyunları gösterisi sundu.



Ellerinde Türk bayrağı ve şehitlerin fotoğraflarıyla kalp resmi oluşturan öğrenciler, ayakta alkışladı.



Kutlamalara, Kaymakam Kadir Ekinci, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Işık, Cumhuriyet Başsavcısı Alp Giray Yapar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, CHP İlçe Başkanı Ali Uysal, MHP İlçe Başkanı Hamdi Ayanoğlu, Ticaret Odası Başkanı Ahmet Göçmen ve veliler katıldı.