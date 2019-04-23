23 Nisan etkinliğinde bin 500 çocuk pedal çevirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen bisiklet turunda bin 500 çocuk pedal çevirdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bisiklet turu gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında yüzlerce çocuk, Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ve Sağlık Bakanlığından temin edilen bin 500 bisiklete binip pedal çevirdi.

Belediye binası önünden hareket eden çocuklar, yaklaşık 10 kilometre yol katederek Talas ilçesindeki paraşüt indirme alanına gitti.

Çocuklar burada belediye tarafından oluşturulan etkinlik alanında oyunlar oynadı, dans etti ve şiirler okudu. Daha sonra çocuklar belediye tarafından ikram edilen sucuk ekmekleri yedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, etkinlikte yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ve çocuklar için ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini söyledi.