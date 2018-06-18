218 çift ücretsiz nikah organizasyonundan yararlanacak

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 218 çiftin düğün masraflarını üstlenerek bir kez daha mutluluklarına ev sahipliği yapacak.

Her yıl o yılın rakamıyla orantılı sayıda, il sınırları içinde yaşayan dar gelirli çiftlerin düğünlerini yapan Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılı toplu nikah organizasyonundan faydalanmak isteyen çiftlerden kayıt almaya başladı.



Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen organizasyonla, düğün masraflarını karşılamakta güçlük çeken, ev eşyası alamayan çiftlerin ihtiyaçları da Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanacak.

Çiftlerin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 11 Ağustos'ta yapılacak toplu nikah töreninde kıyacak.

Evlenecek çiftlere gelinlik, damatlık ve oturma grubu da hediye edecek olan Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli çiftlerin düğün masraflarının büyük bir bölümünü bu sayede karşılamış olacak.



Büyükşehir Belediyesinin sunduğu imkandan faydalanmak isteyen çiftler, 31 Temmuz tarihine kadar "2018 yılı içerisinde onaylı evlenme beyannamesi, ikametgah, fakirlik ilmühaberi, birer adet fotoğraf ve nüfus cüzdanları fotokopisi" ile Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bankosuna başvurabilecekler.