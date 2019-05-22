21 bin 500 öğrenciye çevre bilinci aşılandı

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından çocuklara çevre bilincini aşılamak ve geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmak için yıl boyu 155 okulda 21 bin 500 öğrenciye verilen eğitim seminerleri sona erdi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, dünyadaki çevre kirliliği ve küresel ısınmaya dikkat çekti.

Işık, "Belediye olarak bu konuda bir dizi çalışma yapmaktayız. 2018 yılı içerisinde 5 bin 500 ton ambalaj atığını, 26 bin 301 kilogram atık yağ ve 4 bin 300 kilogram elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdık. 878 ton tıbbı atığı toplayarak bertaraf ettik. Çöpten elde edilen elektrikle yaklaşık 20 bin konutun elektrik ihtiyacını karşıladık." ifadelerini kullandı.

Atık pillerin doğaya verdiği zararı hatırlatan Işık, "2017-2018 öğretim yılında 4 bin 900 kilogram atık pili toplayarak toprak ve suyu korumuş olduk. Atık pil toplama kampanyasına verdiğimiz eğitimlerle destek olduk ve bunun sonucunda Sivas, kendisi ile eş değer nüfusa sahip iller arasında en fazla atık pil toplayan il oldu." ifadelerini aktardı.