2021 Yılı Ağustos 15 Maaş Bordrosu yayımlandı

MALİYE BAKANLIĞI’NDAN ÖNEMLİ DUYURU

Bakanlığımız tarafından bordrolarınıza ulaşmak için geliştirilmiş herhangi bir mobil (Android, IOS, vb) uygulaması yoktur.

Bakanlığımızın e-bordro hizmeti Eylül/2015 maaş döneminden itibaren sadece e-devlet şifrenizle www.turkiye.gov.tr kurumsal web adresi üzerinden sunulmaktadır.

Bu adres dışında farklı site ve uygulamalardan kimlik bilgilerinizi girerek maaş bordronuzu almanız durumunda; kişisel bilgileriniz ve bordro bilgileriniz dahil her türlü kişisel bilginizin güvenliğini sağlamak kullanıcının kendi sorumluluğundadır.

Bu adres dışında e bordro ile ilgili işlem yapıldığında meydana gelebilecek kişisel verilerinizin çalınması ile ilgili durumlardan kanuni olarak kurumumuz sorumlu değildir.

Bu hizmet devlet memurlarının kendilerine ait bordroları listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebildikleri bir hizmettir.

E-Bordro sisteminden sadece 2006/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi kapsamında maaşları Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinden ödenen, 657 sayılı kanuna tabi memurlar ile kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personel yararlanabilir. 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

2021 Yılı Ağustos AYI E-BORDRO İÇİN TIKLAYIN





Bu adres dışında farklı site ve uygulamalardan kimlik bilgilerinizi girerek maaş bordronuzu almanız durumunda; kişisel bilgileriniz ve bordro bilgileriniz dahil her türlü kişisel bilginizin güvenliğini sağlamak kullanıcının kendi sorumluluğundadır.Bu adres dışında e bordro ile ilgili işlem yapıldığında meydana gelebilecek kişisel verilerinizin çalınması ile ilgili durumlardan kanuni olarak kurumumuz sorumlu değildir.