200 TL harcadı, 32 bin 844 liralık hediye kazandı

Nevşehir’de bir alışveriş merkezi tarafından düzenlenen kampanyaya katılan gurbetçi vatandaş, 200 liralık alışveriş karşılığında 32 bin 844 liralık hediyeyi kazandı.

Hollanda’dan tatil için Nevşehir’e gelen 42 yaşındaki Dönsel Aslan, Nissara Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen hediye kampanyasına 200 liralık alışveriş yaparak katıldı. Hediye kampanyası çerçevesinde hediye odasına 20 saniyede girerek içeride bulunan 82 parça eşyanın fiyatına en yakın tahminde bulunan Aslan, toplam tutarı 32 bin 844 lira olan 38 parça eşyayı kazandı.

Hollanda’dan Nevşehir’e tatil için geldiğini kaydeden Dönsel Aslan. ilk kez bir hediye kazandığı için mutlu olduğunu söyledi. Aslan, “Mutluyum, hiç beklemiyordum. 42 yaşındayım. ilk kez şansım döndü. Bunun için çok mutluyum. 33 benim uğurlu rakamımdı. Aslında tahminde bulunmak benim için çok zor oldu. Çünkü Avrupa’da yaşıyoruz. Ürünleri Türk lirasına çevirmek zor oldu. Ablam ve kızımın niyetine tahminde bulundum. Akraba ziyaretlerinde bulunduk ve çok dua aldık sanırım. Nevşehir ziyaretimiz bize çok uğurlu geldi” diye konuştu.

AVM Pazarlama Müdürü Ecem Doğru ise, hediye odasında bulunan 38 parça eşyanın toplam fiyatına en yakın tahminde bulunan müşterilerinin ödülü kazandığını söyledi. Doğru, “Kampanyamızda mutfaktan oturma odasına kadar 38 parça eşya var. Bu kampanyaya katılmak için müşterilerimizin 200 liralık alışveriş yapması gerekti. Daha sonra danışmaya başvurarak fişlerini ibraz ettiler ve hediye odamıza girerek 20 saniye boyunca içerideki ürünlere bakarak toplam fiyatını tahmin etmeye çalıştılar. Daha sonra ise kazanan talihlimiz 33 bin lira tahminde bulundu. Bizim toplam hediyemizin tutarı ise 32 bin 844 liraydı. En yakın tahmini yapan kişi de kazanmış oldu. Kazanan talihlimiz 200 liralık alışverişe 38 parça ürün kazanmış oldu” şeklinde konuştu.