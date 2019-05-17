19 Mayıs kutlamaları başladı

KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde gençlik yürüyüşü yapıldı.
Yürüyüşe Kaymakam Muhammed Deniz Kılınç da katıldı.
Cumhuriyet Meydanı'na kadar devam eden yürüyüş tekrar başlangıç noktasında son buldu.
19 Mayıs resmi programı pazar günü Hükümet Konağı önündeki anıta çelenk bırakılmasıyla başlayacak.
Gençlik yürüyüşüne İlçe Kaymakamı Muhammed Deniz Kılınç, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü, Halk Eğitim Müdürü, Okul Müdürleri Emniyet yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.