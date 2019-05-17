19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru

KAYSERİ (AA) - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Üçkan mesajında, 19 Mayıs 1919'un, tarih sahnesinden silinmek istenilen Türk milletinin şahlanışa geçtiği gün olduğunu belirtti.

19 Mayıs'ın, Türk milletinin acısında da sevincinde de bir olabileceğinin en güzel kanıtı olduğunu vurgulayan Üçkan, şunları kaydetti:

"19 Mayıs birliğin, beraberliğin ve yeniden millet olma ruhunun hayat bulduğu vakittir. En zor şartlarda dahi mücadele etmenin adıdır. Mustafa Kemal Atatürk tarafından kıvılcımı yakılan ve mücadelesi başlatılan istiklal ve istikbalin adıdır. Yüreklerin topluca vurduğu andır. Kimseye boyun eğmeyeceğimizin, vesayet altına girmeyeceğimizin bütün dünyaya ilanıdır. Türk milletinin geçmişini unutmadan geleceğine sahip çıktığı gündür. Milli ve manevi değerlerle donanmış Türk gençliği, 19 Mayıs ruhu ile ülkemizi çağlar üzerinden sıçratacaktır. Görevlerinin istiklal ve istikbalimizi korumak olduğunu unutmadan, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu cennet vatanı hak ettiği yere getireceklerdir. Vatanımızın ve geleceğimizin bekçileri gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları, bütün şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."