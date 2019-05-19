KIRIKKALE (AA) - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Keskin, Bahşili ve Yahşihan ilçelerinde düzenlenen törenlerle kutlandı.

Keskin Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Halk oyunları ve sporcuların gösterilerinin yer aldığı tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sürdü.



Törene, Kaymakam Vekili Osman Akbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Bahşili

Bahşili'deki tören, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.



Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.



İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Şakir Gündoğmuş, günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı.

Halk oyunları ve sporcuların gösterilerinin yer aldığı tören, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam ettii.

Törene, Kaymakam Zikri Şahin, Belediye Başkanı İbrahim Uyar, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

- Yahşihan



Kutlamalar, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ali Yıldırım'ın Kaymakamlık önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Yenişehir Spor Kompleksi'nde devam eden tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sürdü.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve gösterilerin sergilendiği törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri dağıtıldı.



Törene, Kaymakam Fatih Yılmaz, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Emniyet Müdürü Erdal Akkuş, ilçe protokolü ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.