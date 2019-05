BURSA (AA) - Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bursa'daki törenler, öğrencilerin oluşturduğu kortejin bando takımı eşliğinde Tophane Saltanat Kapısı'ndan Heykel'deki Atatürk Anıtı'na kadar yürümesiyle başladı.

Heykel'de saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı, bir grup genç tarafından işaret diliyle aktarıldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüseyin Uysal, yaptığı konuşmada, Türk gençliğine armağan edilen 19 Mayıs'ı en iyi şekilde gelecek nesillere aktarmanın herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi.



Türk gençliğinin ecdadından aldığı ilhamla Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşıyacağını dile getiren Uysal, vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarını veren şehitleri andı.

Konuşmanın ardından Karagöz Halk Dansları Topluluğu tarafından gösteriler sunuldu, şiirler okundu, karate ve güreş takımı gösteri yaptı.

Törenlere Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, bazı milletvekilleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

- Eskişehir

Vilayet Meydanı'nda düzenlenen törene Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı ve diğer ilgililer ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından Gençlik Koşusu'nda dereceye giren öğrencilere ve uluslararası şampiyonalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.



Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve gençlik adına konuşma yapılmasından sonra tören, spor ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.



- Bilecik

Bilecik'te, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, gençlere geçmişlerini unutmamalarını öğütledi.

Törene Vali Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, siyasi parti ve kurum temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar çerçevesinde halk oyunları, jimnastik, karate, tekvando ve judo gösterileri sunuldu.

- Çanakkale

Çanakkale'deki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Alp, törende yaptığı konuşmada, milli mücadeleyi başlatan sürecin 100. yıl dönümüne ulaşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.



Milletin tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir kez daha şaha kalkışının başlangıç tarihinin 19 Mayıs 1919 olduğunu ifade eden Alp, "Bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal'in 'Türk Milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir' diyerek Samsun'a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcı olmuştur. Bu tarih ile birlikte Türk milleti, kendi makus talihini tersine döndürmeye başlayarak esaret halinde var olunamayacağını ve kutsal vatan topraklarımızın ilelebet işgal edilemeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Meydanı, İnönü ve Piri Reis Caddesi üzerinden Kordon Boyu'na kadar olan alanda "Bayrak Yürüyüşü" düzenlendi.



Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Vali Yardımcısı Ali Candan, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ile daire amirleri, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.



Törenin ardından kordon boyunda gençler tarafından çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

- Balıkesir

Balıkesir'deki törenlerde Tren Garı önünde toplanan öğrenciler, Türk askerlerinin taşıdığı dev Türk bayrağıyla Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, burada Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikler, Kurtdereli Spor Salonu'nda devam etti.

Arıcıoğlu, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, milli mücadele ışığının 19 Mayıs'ta Samsun'da yakılarak tüm Türkiye'ye yayıldığını anlatarak, "19 Mayıs, düşman işgaline karşı Anadolu'nun her köşesinde yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcım aldığı gündür." dedi.

Konuşmanın ardından Balıkesir Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bando Takımı, 625 öğrenciden oluşan koroyla çeşitli şarkı ve marşlar seslendirdi.

Program şiirlerin okunması, sporcuların gösterileri, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.



Etkinliklere Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, Balıkesir Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Ak Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin protokol üyeleriyle öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

- Kütahya

Kütahya'daki tören, Dumlupınar Spor Salonu'nda yapıldı.

Törende Kütahya Valisi Ömer Toraman, Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Necati Gündüz ve Belediye Başkanı Alim Işık, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılını kutlamanın gurur, onur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Atatürk'ün, işgale uğrayan vatan topraklarını kurtarmak için silah arkadaşlarıyla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlattığını anımsatan Gayret, şunları söyledi:

"Bu mücadeleyi zaferle sonuçlandırdıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti devletimizi kurmuş, kurduğu bu devlet her gün gelişerek ve güçlenerek günümüze gelmiştir. Bugün güzel memleketimiz her anlamda güçle ve her alanda gelişmeye devam etmektedir. İnşallah muasır medeniyetler seviyesinin de üstüne çıkarak kıyamete kadar da var olacaktır."

Konuşmaların ardından hafta dolayısıyla düzenlenen çeşitli spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül ve hediyeleri protokol üyelerince verildi.

Tören, Kütahya Gençlik Merkezi kursiyerlerinin müzik dinletisi, halk oyunları, sporcu grupları ile Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığı Bandosu'nun gösterileriyle sona erdi.

- Yalova

Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Kalyon, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta milli duygular içinde Samsun'a attığı ilk adımın Türk milletinin bağımsızlığını kazanmada ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda atılmış en büyük adım olduğunu söyledi.



19 Mayıs'ın Türk milletin vatanı ve milleti için verdiği onurlu mücadelenin adı olduğunu ifade eden Kalyon, şöyle devam etti:



"Sevgili gençler, geçmişini, tarihini, kültürünü bilen, özüne ve geçmişine sahip çıkan ve bunu da gençlerine aktarabilen toplumlar ilelebet yaşama hakkına sahiptirler. Bu bilinçle 19 Mayıs 1919'da ilk bağımsızlık ateşini yakan Mustafa Kemal Atatürk ve ecdadımız yapmış olduğu çalışmalar ve gerçekleştirdiği kongreler ile Kurtuluş Şavaşı'nı topyekün birlikte sürdürmüş kazanılan bu zaferin devam etmesi ve vatanımızın kalkınması için gençlere olan güveni sebebi ile bugünü siz gençliğimize armağan etmiştir."



Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu. Gençlik adına Gençlik Merkezi üyesi Beyza Ağca tarafından konuşma yapıldı.



Yalova Valisi Muammer Erol tarafından uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporculara ödüllerini verilmesinin ardından Gençlik Merkezi halk oyunları ekibi gösteri sundu.



Kutlama programı paramotor gösterisi ve Karizma Basket Show ekibinin performans sergilemesiyle son buldu.



Törene AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanı Tuğamiral Ayhan Gedik, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Yalova Üniversitesi Porf. Dr. Suat Cebeci, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.