



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübü adına başkan Fikret Orman, siyah-beyazlıların resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, ulusal kurtuluş mücadelesinin 100. yılını coşkuyla kutladıklarını belirtti.

19 Mayıs'ın Beşiktaş için çok anlamlı ve gurur verici bir tarih olduğunu belirten Orman, şu ifadeleri kullandı:

"19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden en büyük Beşiktaşlı Atatürk'tür; 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir. Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni'nin 1935 yılında kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı büyük bir coşkuyla, büyük bir onurla nesillerden nesillere kutlanmaya devam etmektedir. 1981 yılından bu yana Atatürk'ü Anma Günü olarak da kutlanan bu anlamlı günde; Türk gençliğinin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlarken, Ulu Önderimiz Atatürk ve silah arkadaşlarını da minnetle anıyorum."

Fenerbahçe Kulübünün, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun" başlığıyla paylaştığı mesajda şunlar kaydedildi:

"Aziz Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi, gurur kaynağımız Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ulusuna inancı ve kararlılığı ile Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs 1919'un 100. yıl dönümünü yaşıyoruz. Bu anlamlı günü, bağımsızlık ve çağdaşlığın yılmayacak bekçileri olarak gördüğü Türk gençliğine armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk istiklal ve Cumhuriyetinin sonsuz bekçisiyiz."

Galatasaray Kulübünün açıklamasında ise 19 Mayıs'ın, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inancı dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı gün olduğu ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti'ni, çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmanın ve kendilerinden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevleri olduğu vurgulanan sarı-kırmızılıların mesajında şunlar aktarıldı:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin başlangıcı olması açısından büyük önem taşıyan ve ulusumuzun bağımsızlık yolunda ilk adımını atmasını sağlayan 19 Mayıs 1919 tarihini Türk gençliğine armağan etmiştir. Bu bağlamda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcının 100. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan için mücadele etmiş tüm şehitlerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

Trabzonspor Kulübü de resmi sitesinden yaptığı paylaşımda "Kurtuluş mücadelemizin 100. yıl dönümünde, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun" mesajına yer verdi.