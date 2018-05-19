İSTANBUL (AA) - İstanbul'daki farklı ilçelerde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Büyükçekmece'de, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törene, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve ilçedeki vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Büyükçekmece Belediye Başkan Danışmanı Bayram Ali Üner, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Atatürk'ün anılmasının çok anlamlı olduğunu belirterek, Atatürk'ün gençlere verdiği talimatların ve sözlerin yerine getirilmesinin önemine işaret etti.

- Ataşehir'de 19 Mayıs

Ataşehir'de ise 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Törene, Ataşehir Belediye Başkan Vekili İlhami Yılmaz, Ataşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Seyfi Güneysu, Ataşehir belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürlerinin yanı sıra CHP Ataşehir İlçe Başkanı Hakkı Altınkaynak ile siyasi parti ilçe yöneticileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından sona erdi.

- Başakşehir'de 19 Mayıs kutlaması

Başakşehir’de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Bahçeşehir tören alanına çelenk konulmasıyla başladı.

Törene, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, Başakşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Koray Emre Kara, AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Sebahatdin Kayas, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra öğrenciler ve veliler katıldı.

Kutlamalar daha sonra Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki programla devam etti. Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Levent Binici, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Koray Emre Kara ile veliler, Olimpik Park Atletizm Tesisi’nde gerçekleştirilen törende gençlerin coşkusunu paylaştı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başakşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Koray Emre Kara'nın konuşmasıyla başlayan kutlamalar, öğrencilerin halk oyunları, atletizm yarışmaları, güreş gösterileri ve müzik dinletileriyle devam etti.

Türkiye genelinde düzenlenen atletizm yarışmaları ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyeleri ve madalyaları, Başakşehir Kaymakamı Kazım Tekin ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu tarafından verildi.