KONYA (AA) - Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Tutal mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesini yakıldığı 99. yıl dönümünü kutlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Ülkemizin genç nüfusuyla dünyanın parlayan yıldızlarından biri haline geldiğini ve 19 Mayıs'ın gençliğe armağan edilmiş bir bayram olduğunu ifade eden Tutal, şunları kaydetti:

"Çünkü gençlik, gelecektir. Türk gençliğinin bu emanete en güzel şekilde sahip çıkacağına güvenimiz tamdır. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, ülkemizin düşman işgalinden kurtulmasına vesile olan, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnetle yad ediyor, milletimizin en büyük zenginliği olan gençlerimize sevgilerimi sunuyorum."