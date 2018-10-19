ANKARA (AA) - 19 Ekim Muhtarlar Günü Kahramankazan'da düzenlenen törenle kutlandı.

Milli Egemenlik Parkı'nda gerçekleştirilen törene Kaymakam Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, ilçe protokolü ile muhtarlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla devam etti.

Muhtarlar adına konuşan Kahramanakazan Atatürk Mahallesi'nin muhtarı Murat Çaylak, muhtarlığın Cumhurbaşkanının temsilcisi olduğunu belirterek, "Muhtarlık halkın tercihi ile seçilmiş olup tüm yerel yönetimlerimizin yardımcısıdır. Devletin tüm kurumlarını temsil eder. Aynı zamanda köy ve mahalle halkının da temsilcisidir. Devlet ile vatandaş arasında bir köprüdür." diye konuştu.

Muhtarlık görevinin büyük özveri, çalışma ve fedakarlık istediğini ifade eden Çaylak, gün dolayısıyla Kahramankazanlı Şehit Muhtar Ali Anar ve vefat eden tüm muhtarları rahmetle andığını söyledi.



