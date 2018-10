KONYA (AA) - Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Karahan, mesajında, yerel yönetimlerin ilk halkası muhtarlığın toplum yararına çalışan en etkili birim olduğunu belirterek, mahalle sakinlerinin temsilcisi ve haklarının savunucusu muhtarların oldukça önemli bir görevi ifa ettiğini kaydetti.

Muhtarların temsil ettikleri mahallelerin dışa yansıyan yüzü olduğunu ifade eden Karahan, şöyle devam etti:

"Mahallelerimizde ne olup bitiyorsa, kimin neye ihtiyacı varsa, kimin hastası, kimin derdi varsa önce muhtarlarımızın haberi olur. Bu aktifliği ile muhtarlar bir abi, bir baba, bir amca, bir dayı, kısaca aileden biri gibidir. Muhtarlık ve muhtarlarımız, devletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından günümüzde daha da önemsenmektedir. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız, siz değerli muhtarlarımızı misafir ederek sizlerle birebir temas kurmaktadır, çalışmalarınıza ve görüşlerinize önem vererek sizlerle fikir teatisinde bulunmaktadır. Bu durum gösteriyor ki bu ülkenin her bir ferdi, her bir hanesi ve her bir mahallesi devletimiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız için önemlidir. Muhtarlarımız da sorumlu oldukları bölgeyi daha iyi tanıyarak, bilerek ve bulundukları görevi en iyi şekilde ifa ederek bu ilgiye ve öneme layık olmaktadır.

- Muhtarlar köprüdür

Muhtarlarımız aynı zamanda belediyemizle mahallelerimiz arasında birer köprü vazifesindedir. Mahallelerimizin sorununu ve ihtiyaçlarını muhtarlarımız vasıtası ile bizler öğreneceğiz ve birlikte çözüm üreteceğiz. Halkımızı memnun etmek için çalışacağız, dertlerine sıkıntılarına birlikte derman olacağız. Siz değerli muhtarlarımızın desteğiyle hedeflediğimiz hizmetleri daha sağlıklı bir şekilde ulaştırma, uygulama imkanı buluyoruz. Sizler bizim gücümüze güç katıyor bizde bu güçle vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ilçemizde ve ülkemizde görev yapan tüm mahalle muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."