İSTANBUL (AA) - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından düzenlenen 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, başladı.

Üniversite açıklamasına göre, geniş bir katılımla başlayan 18.Uluslararası İşletmecilik Kongresi, OKÜ 15 Temmuz Şehitler Amfisi’nde gerçekleştiriliyor. Kongrenin açılışında, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Osmaniye Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güler Alkan, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Jandarma Komutanı J. Albay Tamer Bilacan, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu AŞ Üyesi Fuat Tosyalı, bölge üniversitelerin rektörleri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Doç. Dr. Ruhi Ersoy, siyasi parti il başkanları, Osmaniye'ye yurt dışından gelen konuşmacılar United Kingdom Hull University Business School Prof. Dr. Mahbub Zaman, Portugal University of Porto Prof. Dr. Carlos Pedro Ferreira, Poland University of Euroregional Economy Ass. Prof. Dr. Tomasz Weierzchowski, United Kingdom University of East Anglia Norwich Business School Prof. Dr. Kishore Gopalakrishna Pillai, ülkemizin farklı üniversitelerinden 240 bildiri ile katılan akademisyenler, iş adamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üniversitenin akademisyenleri, idari personeli, öğrencileri ile Osmaniyeliler yer aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongre, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Öğretmeni Burçin Korkmaz Kavuklu’nun piyano dinletisi ile devam edildi. Daha sonra kongrede açılış ve protokol konuşmaları yapıldı.



Açılış konuşmasını Kongre Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Akdoğan yaptı. Akdoğan, ilk defa Erciyes Üniversitesi ile Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin ev sahipliğinde 2001 yılında Orta Anadolu Kongresi adıyla Kapadokya’da düzenlenen bu kongrenin zamanla gelişerek Türkiye’nin aralıksız olarak her yıl düzenlenen geniş katılımlı ve saygın kongreleri arasında yerini aldığını belirtti.

Kongrenin gelişimine en güzel şekilde açıklayan hususlardan bir tanesinin de kongrenin isminde zaman içerisinde medyana gelen değişimler olduğunu aktaran Akdoğan, "İlk üç kongre Orta Anadolu adıyla yapılmış olup dördüncü kongrede ismi Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi'ne dönüştürülmüştür. Altıncı kongrede Anadolu İşletmecilik Kongresi adını almıştır. Dokuzuncu kongrede Anadolu da dar gelmiş Ulusal İşletmecilik Kongresi adı verilmiştir. On yedinci kongrede uluslararası bildirilerde kabul edilmiş ve kongrenin adı Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi olmuştur. Bugün burada 18. kongre ile birlikte kongremizin adı Uluslararası İşletmecilik Kongresi olmuştur. Bu şekilde de isim gelişimi tamamlanmıştır. Bundan sonraki adımlar kongrenin uluslararası alanda tanınırlığını, etkinliğini ve saygınlığını artırmak yolunda atılacaktır." ifadelerini kullandı.

Akdoğan, "Bu kongreye toplamda 300 bildiri gönderilmiştir. Bu bildiriler online ve kör olarak değerlendirmeye tabi olarak tutulmuştur ve 255 bildiri kabul edilmiştir. 255 bildiriden ise eksiklikleri zamanında tamamlayan 240 bildiriye kongrede yer verilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.





- "OKÜ olarak Osmaniye’ye ve taşıdığı isme yakışır bir üniversite olma gayretindeyiz"





Daha sonra Kongre Başkanı olan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’ün konuşması ile devam edildi. Türk, mimarisi, müştemilatı, Öğrenci Yaşam Merkezi, spor tesisleri ile öğrencilerine, çalışanlarına ve Osmaniye halkına sunduğu imkanlarıyla Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi olarak Osmaniye’ye ve taşıdığı isme yakışır bir üniversite olma gayretinde olduklarını belirtti.

Üniversitenin kuruluşundan bu yana geçen 12 yıllık bu sürede bine yakın çalışanı ve 12 bin 500’e yakın öğrencisiyle 7 fakülte, 2 enstitü, 3 yüksekokulu, 5 meslek yüksekokulu ve araştırma merkezleri ile uluslararası bir üniversite olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla yoluna devam ettiğini aktaran Türk, "Üniversitemizin bu hedefine ulaşmasında önemli bir katkı sağlayacağına inandığımız ve bu yıl 18 farklı ülkeden 43 farklı üniversiteden 400’den fazla katılımcı ile 18'incisi düzenlenen kongremizde sizlerle birlikte olmaktan son derece memnun olduğumu ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Osmaniye milletvekilleri Baha Ünlü ve İsmail Kaya’nın kongreye gönderdikleri telgraflar okundu.

Daha sonra, üniversitenin fahri doktora unvanına sahip Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu AŞ Üyesi Fuat Tosyalı, “Küresel Ticaret Savaşları Ortamında Türkiye’nin Global Çelik Üreticisi Tosyalı, Dünü Bugünü Yarını” başlıklı sunumunu yaptı.



Tosyalı, "İnsanlık tarihi boyunca ortaya konan buluşların tamamından fazlası son elli yılda ortaya çıkmış. Bugünkü ticaret savaşları ortamında ve bundan sonraki dönemde de değişim, dönüşüm ve gelişimin ritmi çok daha hızlı olacak. Endüstri 4.0, iletişimin ve teknolojinin robotlaşmasının getirdiği etki ile işletmeler çok daha hızlı bir değişim ve dönüşüme girecek. Biz bu gelişmelerin tamamını en ileri düzeyde uyguluyoruz. Sadece son gelişmeleri değil bundan sonraki olası gelişmeleri de dikkate alarak değerlendirme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kongreye, Birleşik Krallık Hull University Business School Öğretim Üyesi Prof. Mahbub Zaman’ın konuşması ile devam edildi.



Kongre, 4 Mayıs Cumartesi günü 12.15 ile 12.45 arası kapanış oturumu ile sona erecek.