ANKARA (AA) - 18. Türk Tarih Kongresi'nde sunum yapan akademisyenler, Ankara'nın Polatlı ilçesinde tarihi yerleri gezdi.

Akademisyenler, Sakarya Meydan Muharebesi Duatepe Zafer Anıtı, Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Müzesi, Duatepe Anıtı ve Frig Medeniyetinin Başkenti Gordion Müzesi ile Kral Midas’ın tümülüsünü gezdi.

Kırgızistan Bişkek Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Taşpolat Sadıkov, Türk dünyasının gelişmesi için bu kongrenin son derece önemli olduğunu, Türk dünyasının gelişiminin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla başladığını kaydetti.

Azerbaycan Bilimler Akademisi Nahcivan Bölümü Akademisyenlerinden Doç. Dr. Toğrul Halilov da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması için burada verilen kahramanlıkları bir kez daha gördüklerini belirterek, "Büyük Türk milletinin bir ferdi olmaktan bir kez daha gurur duyduk." diye konuştu.