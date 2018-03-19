KONYA (AA) - Akşehir ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gün dolayısıyla Garnizon Şehitliğinde, çelenk sunma töreni yapıldı ve ardından Akşehir Kültür Merkezinde anma programı gerçekleştirildi.

Akşehir Seyyit Mahmut Hayrani Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen programda, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi ve öğrenciler tarafından hazırlanan "Çanakkale Geçilmez" adlı tiyatro sahnelendi.

Program sonunda katılımcılara üzüm hoşafı ikram edildi.

Tören ve programa, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Süleyman Tuncer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu da katıldı.