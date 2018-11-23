KONYA (AA) - MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, Konya'dan 16 firmanın katıldığı 17. MÜSİAD Expo Fuarında, işadamlarının ziyaretçilerin ilgisinden memnun olduğunu söyledi.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, MÜSİAD tarafından CNR Expo'da gerçekleştirilen 17. MÜSİAD EXPO 3. gününde devam ediyor.



MÜSİAD Konya Şube Başkanı Ömer Faruk Okka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarda stant açan Konyalı firmaları ziyaret ettiklerini aktardı.

MÜSİAD EXPO'da inşaat, tekstil, otomotiv, makine, mobilya, gıda, bilgi teknolojileri ve savunma sanayi sektörünün ziyaretçilerle buluştuğunu dile getiren Okka, organizasyonun Türkiye ekonomisinin büyümesinde önemli bir misyon üstlendiğini belirtti.

Okka, iki yılda bir düzenlenen MÜSİAD EXPO'nun 100'e yakın ülkeden iş insanının katıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Fuar, firmaların sadece ürünlerini sergileyerek tanıtımlarını yaptıkları bir platform olmaktan öte ikili iş görüşmeleri ülke sunumları, raporları ve iş forumları ile ticaretin arttırılmasına yönelik ayrıcalıklı bir ortam oluşturuldu. Konya Şubesi olarak 'High Tech Port'ta 4 firma olmak üzere toplamda 16 firma ile katıldık. Bir MÜSİAD bayramı olan fuarda, katılımcı firmalarımız hem ziyaretçi sayısından hem de iş görüşmelerinden çok memnun. Geçtiğimiz yıllara göre daha iyi. İkili iş görüşmeleri bakımından da verimli bir fuar organizasyonu sürüyor."

Fuar, 24 Kasım'a kadar gezilebilecek.