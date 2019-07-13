"15 Temmuz'da yapamadıklarını sosyal medyayla yapmaya çalışıyorlar"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "FETÖ, 15 Temmuz 2016'da silahlı saldırıyla, devletin, milletin sahip olduğu tankla, topla, füzeyle gerçekleştiremediğini şu anda sosyal medya alanında korkunç bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyor. O gün üstün gelemedikleri bu yüce milletin azminin üstesinden gelmek için şu anda sosyal medya ve dijital alanda büyük bir saldırı başlattılar." dedi.

Prof. Dr. Çomaklı, Senato Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, üzerlerine düşen akademik vazife dolayısıyla, 15 Temmuz'da hain darbe girişimini yapan, işgal girişiminde bulunan terör örgütünü çeşitli boyutlarla araştırmak amacıyla bir adım attıklarını söyledi.

Üniversite bünyesinde, Doç. Dr. Levent Eraslan'ın yöneticiliğinde oluşturdukları Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin, FETÖ'nün dijital yöntemlerine ilişkin araştırma yaptığını belirten Çomaklı, sözlerine şöyle devam etti:

"Merkezimiz, yapmış oldukları çalışmalarda birtakım sonuçlara vardı. Çalışmalar içinde özellikle şimdiye kadar hiçbir şekilde ifade edilmemiş bazı hususlara ulaştık. Raporda bu örgütün detaylı bir şekilde, saldırıyı ve düzenli bir şekilde bu işgali nasıl sürdürmeye çalıştığını izah eden birtakım argüman ve hususlara da ortak görüş olarak vardık. Söz konusu çalışma sonucunda elimizdeki verilerin akademik bilgi ve verilerle de desteklendiğini söylersek, devletin güvenlik birimleri ve özellikle medya ve iletişim ağları bu bilgileri muhakkak kullanacaklardır, bundan eminiz.

Bu terör örgütü yalnızca silahlı saldırıda bulunmamış, aynı zamanda işgal ve vahşi bir katliam da yapmıştır. FETÖ ne Fetullahçı ne de bir dini örgüt, FETÖ bir istihbari ve işgal girişimini destekleyen ana bir yapı. İstihbari olmasının sebebi, musallat olduğu devletlerde ki başka devletlerde de aynı huzursuzluklara sebep veren kendi eş örgütleri var. İstihbari olmasının göstergesi o devletin özellikle adli, emniyet, askeri makamlarına, istihbarat örgütlerine ve devletin ana unsurlarını içeren ana belgelerini taşıyan makamlara sızmasıyla kendisini göstermiştir. Fakat burada bizim ulaştığımız çalışma neticesinde farklı bir sonuç daha elde ettik. FETÖ, 15 Temmuz 2016'da silahlı saldırıyla, devletin, milletin sahip olduğu tankla, topla, füzeyle gerçekleştiremediğini şu anda sosyal medya alanında korkunç bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyor. O gün üstün gelemediği bu yüce milletin azminin üstesinden gelmek için şu anda sosyal medya ve dijital alanda büyük bir saldırı başlattılar. Biz bu terör örgütünü bu saatten sonra silahlı eylem gerçekleştiremediği için yaptığı eylemlerden dolayı artık dijital bir terör örgütü olarak adlandırıyoruz. Dünyanın ilk dijital terör örgütünün de bu örgüt olduğunu düşünüyoruz."

- İnternet fenomenlerine "oyuna gelmeyin" uyarısı

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, FETÖ'nün sosyal medyadaki tuzaklarına karşı internet fenomenlerini de uyardı.

Terör örgütünün bu konudaki bazı taktiklerine değinen Çomaklı, "Hepsi bu toprağın çocukları, hepsine de iyi gözle bakıyoruz ama bu dijital terör örgütünün 20.00-23.00 saatlerindeki kriminal dönemde özellikle ödül verme, insanları o saatlerde sosyal medyada tutma alışkanlığını sağlamak için yaptıkları girişimlere, fenomen olan popüler kişilerin de dikkat etmesi gerekir. Bu da onlara bizim bir uyarımız olsun." diye konuştu.

FETÖ'nün dijital tuzaklarına karşı nasıl mücadele edilebileceğini de araştırdıklarını aktaran Çomaklı, şunları kaydetti:

"Bununla mücadelede en önemli nokta, dijital dünyanın dilini bilmektir. Dijital dünyanın dilini bilmezseniz bu örgüte ve bunun gibi gelecek örgütlerin ağına düşersiniz veya bu örgütlerin bir elemanı şeklinde hareket edersiniz. Verilen her bilgiyi teyit etmeden kullanmak, örgüt üyeliğine kadar gidecek bir yol açar kişiye. O nedenle dijital dünyanın dilini bilmek zorunda insanlar. En önemli çözümün başında bu geliyor. İkincisi, kendisi öğrendikten sonra özellikle yetişkinlerin çocuk sahibiyse, çocuklarına bu dünyanın diliyle hitap etmeleri gerekiyor. Aksi takdirde klasik yöntemlerle dijital dünyaya müdahale ederlerse çok kötü sonuçlar olacağını burada görüyoruz. Elde ettiğimiz verilerde görüyoruz. Aksi şekilde ters tepen neticeler alındığını da yaptığımız uygulamada ortaya koyduk ve tespit ettik."

- "Moral ve motivasyon sağlamaya çalışıyorlar"

Çomaklı, FETÖ'nün en önemli argümanlarından birinin de özellikle dijital saldırının başarılı olması durumunda bunun, hapiste bulunanlara, firarilere veya toplum içinde henüz ortaya çıkmamış "kripto" denilebilecek kişilere moral ve motivasyon sağlaması olduğuna dikkati çekti.

"Kripto" durumdaki kişilerin, terör örgütünün yok olmadığı düşüncesiyle hareket ettiği uyarısında bulunan Çomaklı, "Yaptığımız çalışmada, sanal bir örgüt varlığıyla bu motivasyonu sağlıyorlar fakat örgüt üyeleri ya da sempatizanları bu örgütün yok olmadığını düşünüyorlar bu eylemlerle. O nedenle bu, örgütün oldukça çok büyük hedefleri arasında da azımsanmayacak öneme sahip bir hedef." görüşünü dile getirdi.

Prof. Dr. Çomaklı, araştırmanın sonuçlarını içeren raporu İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve son olarak Arapça ile Çince dillerinde de yayımlamayı düşündüklerini sözlerine ekledi.