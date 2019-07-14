15 Temmuz şehitleri için pedal çeviriyorlar

KONYA (AA) - Konya’dan yola çıkan 8 bisiklet tutkunu, 15 Temmuz'da şehit düşen 251 şehit için 251 kilometre pedal çevirecek.

Selçuklu Seyyahları Bisiklet Derneği tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit düşen 251 şehit anısına bisiklet turu düzenlendi.

Konyalı 8 bisiklet tutkunu, katıldıkları tur kapsamında dün yola çıkarak pedal çevirmeye başladı. Bisikletçiler, turun 90 kilometrelik Konya-Beyşehir etabını tamamladı.

Geceyi Beyşehir’de mola verdikten sonra Beyşehir Kültür Turizm Derneği’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Beyşehir Bisiklet Topluluğu Bisikletevi’nde geçiren bisikletçiler, turun ikinci etabı için ise sabahın erken saatlerinde’e gitmek üzere ilçe merkezinden tekrar yola çıktı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, ilçede ağırladıkları bisikletçilere Seydişehir’deki şehit aile ziyaretinde teslim edilmek üzere Türk bayrakları hediye ederek düzenledikleri bu anlamlı tur dolayısıyla bisiklet severlere teşekkür etti.

Selçuklu Seyyahları Derneği Başkanı Gökhan Sizüçen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz hin darbe girişiminde şehit düşen 251 şehidi anmak amacıyla düzenledikleri bisiklet turuna kendisiyle beraber Konya’dan aralarında öğrenci ve çeşitli meslek grupları mensubu olan toplam 8 kişi olarak katıldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Biz bu turu 251 şehidimize hediye edelim dedik. Hem dua edelim dedik, yola çıkarken de ben ve arkadaşlarım içimizden dualar ederek bu yolculuğumuzu sürdürüyoruz. Şehitlerimiz hayatını kaybetti, bizim 250 kilometrelik pedal çevirmemiz onların yaptıklarının yanında hiçbir şey değil. Ama en azından onları analım, yad edelim dedik. Turun ilk etabında Beyşehir’e geldik. Ardından Seydişehir ilçemize doğru devam edeceğiz, burada bir şehit ailesi ziyareti yaparak Konya’ya dönerek 251 kilometrelik turumuzu tamamlamış olacağız. Bizi Beyşehir’de misafir eden Beyşehir Kültür ve Turizm Derneğimize ve bisiklet topluluğuna teşekkür ediyoruz."

