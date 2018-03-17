"15 Temmuz Şehitleri Bulvarı"nın tabelası asıldı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 15 Temmuz Şehitleri Bulvarı ve Naim Süleymanoğlu Caddesi isimleri verilen yolların tabelalarını yerine astı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi vefa niteliğinde bir karara imza attı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Sabancı-Bağlıca bağlantısını sağlayan bulvarın ismi, "15 Temmuz Şehitleri Bulvarı", Oğuzlar ve Balgat mahalleleri sınırını oluşturan 1422. Cadde'nin ismi de "Naim Süleymanoğlu Caddesi" olarak değiştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, her iki noktaya da giderek, tabelaların montajını gerçekleştirdi.



Şehitler başta olmak üzere, devlet büyükleri, spor, iş dünyası ve birçok değerli ismi yaşatmak amacıyla başkentteki cadde ve sokak isimlerine veren Büyükşehir Belediyesi, "15 Temmuz Şehitleri" ve "Naim Süleymanoğlu"nun isimlerini böylece ölümsüzleştirdi.