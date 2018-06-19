15 Temmuz Şehitler Müzesi'nde geri sayım

İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası tarafında bulunan 1500 metrekarelik alana inşa edilen ve 15 Temmuz'da kısmen, ağustos ayında tamamen açılması planlanan "15 Temmuz Şehitler Müzesi"nde hummalı bir çalışma yürütülüyor.

15 Temmuz Şehitler Müzesi'nin 13 Mart'ta başlayan inşaatı, 15 Temmuz Şehitler Makamı'na ilaveten, Trafik Denetleme Müdürlüğünün bulunduğu alanda hızla devam ediyor.

Mimarisiyle dikkati çeken 15 Temmuz Şehitler Müzesi'nin yanında 180 metrekarelik küçük bir mescid ile ön tarafa dağınık ve kötü durumdaki Köprü Koruma Şube Müdürlüğünün mevcut binalarını tek çatı altında toplayan 3 bin metrekarelik Trafik Denetleme Şube binası inşa ediliyor.

Yeni denetleme binası ile tüm İstanbul trafiği görüntülü olarak izlenecek. Binaların etrafında 11 bin metrekarelik yeşil alan yer alacak. Müze ve trafik merkezi binaları, Şehitler Makamı'nın da mimarı olan, Muharrem Hilmi Şenalp tarafından projelendirildi.

Hain darbe teşebbüsünün en yoğun ve dehşetli anlarının yaşandığı bölgelerden biri olan köprünün Anadolu Yakası'nda inşa edilen müzede, darbe gecesi gösterilen destansı direniş tüm yönleriyle anlatılacak, 250 şehidin ve gazilerin hatıraları yaşatılacak.

Müzenin alt katında dünya darbeler tarihi ile sebepleri, sömürgecilik ve kolonyalizm tarihi ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak. Müze ve trafik merkezinin 15 Temmuz'a kısmen, ağustos ayı sonuna ise tamamen açılması planlanıyor.

"11 Eylül Müzesi'nin üstünde bir tasarım hedeflendi"

Proje Müdürü İsmail Aslan, 15 Temmuz Şehitler Müzesi inşaatının önceki yıl yapılan Şehitler Makamı'nın mütemmim bir cüzü olarak planlandığını söyledi.

Şehitler Makamı'na gelen vatandaşların ayrıca 15 Temmuz'da neler yaşandığını görmeleri için bir müze tasarlandığını anlatan Aslan, bu müze içinde çeşitli fonksiyonların işlendiğini, bunların 15 Temmuz'a yetiştirilmesinin planlandığını aktardı.

Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Aslan, proje mahallinin 15 bin metrekarelik alandan oluştuğunu, bu alanın 11 bin metrekaresinin yeşil alan ve otoparklardan meydana geldiğini belirtti.

Aslan, vatandaşların, Avrupa Yakası'ndan geldikleri takdirde açık otoparklara, Anadolu Yakası'ndan gelen vatandaşların Nakkaştepe üzerinden tesis edilen yoldan geçerek, yine buradaki otoparka ulaşabileceğini söyledi.

Bu proje kapsamında ayrıca bu bölgede barakalarda hizmet veren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü birimlerinin daha sağlıklı bir binaya taşınması için de bir proje geliştirdiklerini anlatan Aslan, "Vatandaşlar buraya geldiği zaman araçlarını park edecek yer bulamıyordu. Hangi birim nerede, kim ilgileniyor bulamıyorlardı. Bunlarla ilgili de güzel bir bina tesis edildi. Bu bina da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün, İstanbul'daki trafik koordinasyonunu belli konseptlere uygun olarak takip edecekleri bir bina olarak tasarlandı." diye konuştu.

İsmail Aslan, müzenin içinde yer alacak objelerle ilgili çalışmanın mimar Şenalp tarafından koordine edildiğini anlatarak, "Konsept içinde 15 Temmuz menfur hadisesini yansıtan çeşitli objeler, Sayın Cumhurbaşkanımızın telefon görüşmesinin bir yansıması, o gün yaşanan olayların yer aldığı görüntüler, tankın ezdiği bir araç yer alacak. Çıtamız yüksek. Burada, 11 Eylül Müzesi'nin üstünde bir tasarım hedeflendi." dedi.